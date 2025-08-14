“L’estate di Raoul”, è appuntamento fisso: ecco i dettagli
"L'estate di Raoul", è appuntamento fisso: ecco i dettagli

“L’estate di Raoul” in piazza Romagna Mia, tra Cesenatico e Gatteo Mare, venerdì 15 agosto alle ore 21:30 è ormai tradizione.

A dedicare all’iniziativa un post social è il primo cittadino di Cesenatico che scrive: “E’ un appuntamento fisso di musica, cultura e condivisione per celebrare il compleanno di Raoul Casadei insieme al figlio Mirko e al maestro Stefano Nanni e all’ensemble di ForlìMusica, composta da 15 virtuosi”.

L’appuntamento fa parte del cartellone del “Balamondo World Music Festival.

Balamondo

Il post prosegue specificando che: “l’evento è sostenuto dal Comune di Cesenatico – insieme a quello di Gatteo- e quest’anno come amministrazione ci siamo anche fatti carico della restaurazione delle luminarie con il testo di Romagna Mia che sono diventate ormai una riconosciuta attrazione turistica”.

