Picco di caldo a Ferragosto, le previsioni

Fino a sabato 16 agosto l’Emilia Romagna vedrà un caldo molto intenso con temperature massime comprese spesso tra +34 e +38 gradi. In questa fase non sono attese precipitazioni degne di nota, solo qualche temporale di calore.
Emilia Romagna Meteo spiega poi che a partire da domenica 17 agosto infiltrazioni meno calde da Nord – Nord Est potrebbero determinare un maggiore aumento dell’instabilità, questa volta anche sulle pianure, insieme a una leggera flessione termica. Il caldo sarà sempre presente, tuttavia potremmo avere massime oscillanti tra +30 e +34 gradi. Da metà settimana, dopo il 21 agosto, le temperature potrebbero subire un ulteriore lieve calo.
Molta incertezza, invece, tra il 24 e il 28 agosto: al momento qualche modello vede il primo break estivo, ovvero un affondo da Nord in grado di portare temporali e un netto calo termico, ma siamo troppo lontani a quel periodo e la situazione potrebbe cambiare totalmente.