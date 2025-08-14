“Sa dit?”: Stefano Tura: dalla Gialappa’s… alla mela!
“Sa dit?”: Stefano Tura: dalla Gialappa’s… alla mela!

Nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”, con ospite un inedito Stefano Tura.

Il racconto di quando finì nella “rete” della Gialappa’s, ai tempi in cui era inviato per 90° Minuto, e ancora la sua “fissa” di non sopportare le cose storte. Sono solo alcune delle curiosità e degli aneddoti raccontati da Stefano Tura – giornalista, scrittore, direttore della Sede Regionale Rai per l’Emilia-Romagna e direttore artistico del festival Cesenatico Noir.

Ecco l’intervista nel podcast condotto da Giulia Zannetti e prodotto da livingcesenatico.it. Buon ascolto!

“Sa dit?” è ascoltabile gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

