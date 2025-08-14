“Sa dit?”: Stefano Tura: dalla Gialappa’s… alla mela!

Nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”, con ospite un inedito Stefano Tura.

Il racconto di quando finì nella “rete” della Gialappa’s, ai tempi in cui era inviato per 90° Minuto, e ancora la sua “fissa” di non sopportare le cose storte. Sono solo alcune delle curiosità e degli aneddoti raccontati da Stefano Tura – giornalista, scrittore, direttore della Sede Regionale Rai per l’Emilia-Romagna e direttore artistico del festival Cesenatico Noir.