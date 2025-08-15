Bivacchi in Piazza Spose dei Marinai

Bivacchi notturni in piazza spose dei Marinai. Uno degli scorsi più belli e tipici della città è stato scelto come luogo di rifugio notturno da diverse persone che per vari motivi dormono sotto un tetto di stelle.
Ci sono giunte diverse segnalazioni secondo le quali una mattina erano in sette alle prime ore del giorno stesi su giacigli di fortuna.
Con tutto il rispetto per le vicende umane, va rilevato che il benvenuto per chi frequenta le spiagge non è dei migliori e che, secondo quanto riferito da diversi, è il primo anno che si nota una presenza di questo tipo.