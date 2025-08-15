Ferragosto e una notte da star al Promenade

“Non vogliamo parlare di resilienza – sono le parole di Serena Moschini, direttrice del Promenade Universale – perchè per noi è semplicemente cercare di fare al meglio ciò che abbiamo sempre fatto. Credo che mettere al centro dell’esperienza turistica il cliente sia la vera chiave di lettura. Siamo una struttura che cerca di valorizzare al massimo il piacere di vivere la vacanza. I nostri ospiti devono godere di un servizio premium senza compromessi. La Notte da Star è dedicata a loro, che sono i veri protagonisti. Possiamo dire che la festa di ferragosto rappresenti un po’ la sintesi della nostra filosofia di servizio. Il personale, dagli animatori a tutte le risorse umane ha partecipato all’organizzazione di un momento divertente e inclusivo. Cena di gala con menu dedicato, sfilate, balli, spettacoli e fuochi d’artificio hanno intrattenuto il pubblico. Non si tratta di offrire più per meno, quanto piuttosto di fare il massimo per garantire agli ospiti un soggiorno all’altezza delle aspettative a cui il territorio li ha abituati. Crediamo che per vincere la sfida del rilancio del turismo in Romagna sia importante partire dalla nostra tradizionale ospitalità. La festa ha rappresentato il punto più alto di una stagione in cui abbiamo saputo offrire servizi di qualità, senza rinunciare alla convenienza.”