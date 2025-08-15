Gli “sceriffi della notte” funzionano

Il dito è puntato su alcuni giovani e giovanissimi di Cesenatico e altre località vicine, ma anche su stranieri nati in Italia provenienti da Cesena, Bellaria e altre città, molti dei quali, nonostante la giovane età, sono “volti già noti” alle forze dell’ordine che li hanno più volte fermati per spaccio di droga e reati di vario genere.

Preso atto del fenomeno, sull’arenile di Levante, l’assunzione dei vigilantes sta dando dei buoni risultati, anche in combinazione con l’installazione di sistemi di allarme e di video-sorveglianza che hanno un prezioso effetto deterrente.