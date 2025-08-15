Vacanza a Cesenatico: l’amara sorpresa di una turista

Il problema, racconta la turista nella segnalazione presentata all’Ufficio IAT, non è stato risolto dal titolare dell’hotel, che “non mi ha fornito alcuna assistenza. Invece una camera alternativa, anche quella senza corrente! Sono arrivata a notte fonda e, fino alla mattina, nessuno si è presentato”.

La signora ha vissuto così un soggiorno ben lontano dall’accoglienza e dalla qualità che contraddistinguono Cesenatico: “Si propone come una meta del ‘buon vivere’, ma una cosa del genere non mi è mai accaduta, neanche in posti remoti dell’Africa”.

L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, con l’auspicio che simili disservizi non si ripetano, a tutela dell’immagine turistica della città e dell’esperienza di chi la sceglie per le proprie vacanze.

Un caso isolato? Ce lo auguriamo!