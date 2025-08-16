Proposta di matrimonio, al concerto di Fabrizio Moro
Proposta di matrimonio, al concerto di Fabrizio Moro

Una proposta di matrimonio speciale, durante il concerto di Fabrizio Moro.
E’ successo lo scorso 14 agosto a Gatteo Mare quando, a fine concerto, è lo stesso artista a rivolgersi, dal palco, ad un fan presente al concerto.
Moro, quindi, chiede di far abbassare le luci e preparare l’atmosfera…
“Dove sei Stefania, perchè Matteo ha da dirti una cosa!” – dice rivolgendosi alla platea.
Stefania sale così sul palco, e abbraccia il futuro sposo, emozionata, che le mette l’anello al dito.
Proposta di matrimonio - concerto Fabrizio Moro, Gatteo

Fabrizio Moro ha colto l’attimo con sensibilità e calore, aggiungendosi all’abbraccio collettivo di Gatteo per i futuri sposi, ed intonando insieme a tutti i presenti le note della sua “Il senso di ogni cosa che c’è”.

