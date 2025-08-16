Proposta di matrimonio, al concerto di Fabrizio Moro

Una proposta di matrimonio speciale, durante il concerto di Fabrizio Moro.
E’ successo lo scorso 14 agosto a Gatteo Mare quando, a fine concerto, è lo stesso artista a rivolgersi, dal palco, ad un fan presente al concerto.
Moro, quindi, chiede di far abbassare le luci e preparare l’atmosfera…
“Dove sei Stefania, perchè Matteo ha da dirti una cosa!” – dice rivolgendosi alla platea.
Stefania sale così sul palco, e abbraccia il futuro sposo, emozionata, che le mette l’anello al dito.
Fabrizio Moro ha colto l’attimo con sensibilità e calore, aggiungendosi all’abbraccio collettivo di Gatteo per i futuri sposi, ed intonando insieme a tutti i presenti le note della sua “Il senso di ogni cosa che c’è”.