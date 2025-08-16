Ultimo concerto all’alba di stagione: Savio Vurchio Band

Ultimo appuntamento della stagione 2025 con i concerti all’alba. A chiudere una delle proposte più apprezzate dell’estate sarà la Savio Vurchio Band che si esibirà domenica 17 agosto alle 6 del mattino in Piazza Spose dei Marinai.

A completare la formazione ci saranno Antonio Tuccino (basso), Gigi Scerra (tastiere) e Fabio Nobile alla batteria.

Le note dei capolavori di Pino Daniele vengono rilette dall’interpretazione appassionata di Savio Vurchio, cantante e musicista che attraversa i pentagrammi del blues, del soul, del rock e della musica latina col suo timbro inconfondibile e la sua grinta emotiva. Nella sua carriera ha calcato i palchi di diverse trasmissioni televisive (“All Together now”, 2020), e ha collaborato con Mark Murphy, Roy Paci, Tullio De Piscopo, Piero Pelù, ma anche Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Agostino Marangolo (i musicisti di Daniele), fra i tanti. Ha pubblicato tre album, fra cui “Lover” (2021). In questo concerto è supportato dal sound e dall’intensità di una band dall’alto tasso creativo.

Il direttore artistico dell’evento è Alberto Antolini per il Comune di Cesenatico.