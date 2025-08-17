Confagricoltura,”è il momento di unire le forze”

«Che il modello turistico della Riviera sia in crisi non dovrebbe sorprenderci. È finita l’epoca del turismo di massa, dei flussi concentrati ad agosto e dei pacchetti “tutto compreso» esordisce Luca Gasparini, direttore di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini.

L’ intervento attiene al dibattito aperto in queste settimane sulla flessione del turismo balneare in Romagna.

«Oggi il turista vuole scegliere, vivere il territorio, fare esperienze autentiche e possibilmente nuove. Ombrellone, baby dance, aperitivo in spiaggia e gita in motonave non bastano più: la Riviera romagnola, proposta così com’è oggi, è un prodotto stanco. Dobbiamo interrogarci anche sull’efficacia delle campagne di comunicazione e marketing: abbiamo davvero trasmesso il vero valore della nostra terra e di tutto il territorio?».

Secondo Gasparini, la questione dei prezzi è reale, ma va inquadrata in un contesto più ampio: «Non è il costo in sé a tenere lontano il turista – la Romagna è ancora competitiva rispetto ad altre località – bensì la speculazione. A soffrire sono proprio le famiglie, storicamente il cuore del nostro turismo, oggi più in difficoltà a sostenere il costo delle vacanze al mare. Qui si inceppa l’ingranaggio».