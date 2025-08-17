Ladri golosi rubano brioches davanti alle telecamere

Rubano il cabaret di oltre 30 brioches dal bar prima che questo apra. È successo nei giorni scorsi al Bar Giglio sulla via Cesenatico. Il tutto è accaduto sotto le telecamere e in un momento in cui non era già più buio. Un elemento non da poco visto che aiuta la nitidezza delle immagini.
Spesso i laboratori di pasticceria lasciano fuori dai locali dei propri clienti i cabaret con le paste che i proprietari dei locali poi prendono e portano all’interno al loro arrivo per soddisfare i propri clienti. Cosa che non hanno potuto fare dietro le vetrine del Bar Giglio che ha lanciato su facebook la propria proposta.
Stamattina alle 4.49 questi ragazzi hanno rubato più di 30 brioches. Se vogliono venire a pagare sono disposta a non denunciare. Altrimenti , con le immagini delle telecamere, vado dai carabinieri.
Non si può darle torto.
Immagini tratte da facebook