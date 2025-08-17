Allarme sicurezza in via Campone Sala

Una foto pubblicata sulla pagina social “Sei di Cesenatico se…” per denunciare la pericolosità di via Campone Sala.
Così dopo il rifacimento dell’asfalto, è rimasto un gradino pericoloso tra il vecchio piano strada e quello nuovo: “Immaginate una bici o scooter, questo è solo un tratto di 100 metri, ma in certi punti è ancora peggio”, scrivi un cittadino della zona.
“Via Campone Sala parte da Villalta e arriva fino alla rotonda di via Staggi e dai dati è la terza via più trafficata dopo la Statale Adriatica e via Cesenatico – conclude il cittadino – Chiedo una risoluzione del problema all’amministrazione comunale”.