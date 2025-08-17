Riccarda Casadei ricorda Pippo Baudo
In RomagnaNews

Riccarda Casadei ricorda Pippo Baudo

By 17 Agosto 2025 No Comments
“Ciao Pippo, mitico maestro di eleganza e professionalità, grande amante della musica (anche di quella romagnola) – si legge nel messaggio di ricorso di Riccarda Casadei sui social per salutare Pippo Baudo – Ci hai tenuto compagnia per tanti anni, hai intrattenuto generazioni di spettatori con intelligenza e garbata ironia, diventando uno di famiglia. Nel 1968 hai consegnato a mio padre (Secondo Casadei, ndr.), felicissimo, le chiavi della città di Forlì. Ti ringraziamo e ti mandiamo il nostro abbraccio pieno di stima e affetto”.
riccarda casadei e pippo baudo
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply