VIDEO Tartaruga tra “schiuma”, c’entra il rigassificatore?

Giunge la replica del centro Cestha che segue la schiusa delle uova di tartaruga nel litorale di Ravenna.

Ci teniamo particolarmente a dare seguito a diversi comunicati stampa che collegano lo spiaggiamento di una tartaruga marina proprio a Punta Marina con la presenza del rigassificatore e citano ipotetici pericoli per le future nasciture del “nostro” nido.

Come molti sanno, la caratteristica di CESTHA è quella di basare ogni attività e dichiarazione su competenze certificate nel mondo della ricerca scientifica e sull’uso rigoroso del metodo scientifico.

Il comunicato stampa apparso nei giorni scorsi ci trova in disaccordo, poiché propone un collegamento diretto causa-effetto tra due eventi senza che vi siano prove oggettive.

La scienza arriva alle conclusioni solo attraverso raccolta di dati, misurazioni oggettive e replicabili, e revisione tra pari. Ad oggi, su questo specifico argomento, non risultano pubblicazioni scientifiche che confermino la tesi proposta nell’articolo. (Neppure tesi contraria, ndr)

Inoltre, i casi di spiaggiamento di tartarughe registrati quest’anno lungo l’Adriatico spaziano dalla Laguna Veneta fino alle Marche, rendendo improbabile – anche solo a livello teorico – un collegamento diretto con il rigassificatore di Ravenna. L’episodio di Punta Marina rappresenta il 18º caso del 2025 tra Veneto ed Emilia-Romagna, areale di competenza di CESTHA , altrettanti nei territori non gestiti dal nostro ente e tutti riferibili alla casistica della Debilitated Turtle Syndrome (DTS): una condizione osservata in diverse parti del mondo, caratterizzata da estrema debolezza, perdita di peso e ridotta capacità di alimentarsi. Le cause precise sono tuttora sconosciute e possono includere fattori ambientali, nutrizionali e infettivi. Una nota: la DTS è stata documentata anche in zone prive di rigassificatori o attività industriali analoghe.

Già nel 2021 il nostro centro registrò 14 casi simili nello stesso tratto di mare, in un periodo in cui il rigassificatore non esisteva nemmeno e lo stesso fenomeno accadde tra Slovenia e Croazia.

In conclusione, allo stato attuale delle conoscenze e dei dati disponibili, non esiste un pericolo oggettivo per le future nascite del nido di Punta Marina se non quelli naturali e fisiologici della vita selvatica.