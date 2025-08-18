Cesena. Stazione ancora teatro di violenze. Due arresti

Nella serata di mercoledì 13 agosto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato due uomini, di nazionalità marocchina, un 30enne e un 24enne, ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di armi bianche e resistenza a pubblico ufficiale.
Erano le 19.30 circa quando, a seguito di una richiesta di intervento al 112, l’equipaggio radiomobile è stato inviato in un bar presente nella zona della stazione ferroviaria, dove era stata segnalata una lite con l’utilizzo di bottiglie di vetro rotte. I militari sono arrivati nell’esercizio commerciale, in pochissimo tempo, essendo da poco transitati nella zona della stazione ferroviaria, oggetto da tempo di mirati servizi di vigilanza e controllo disposti dalla Compagnia di Cesena alla luce dei diversi fatti di violenza accaduti.
I militari, arrivati sul posto, hanno riscontrato la presenza di un soggetto con numerose ferite sanguinanti, il quale ha riferito che i due individui gli avevano spruzzato sugli occhi uno spray urticante al peperoncino e successivamente l’avevano colpito al volto con una bottiglia di vetro. Infatti la titolare del locale ha mostrato ai militari numerose macchie di sangue, sedie e tavoli rovesciati e un danneggiamento alla vetrata.
Il malcapitato era infatti intervenuto nel tentativo di difendere la titolare dell’esercizio, minacciata dai due soggetti che, in palese stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, volevano entrare con la forza nel locale. Prima dell’arrivo dei militari, i due uomini si erano dati alla fuga a piedi nelle vie limitrofe, abbandonando i loro zaini, dove all’interno sono state rinvenute due bombolette contenenti spray urticante.
I due soggetti sono poi stati intercettati dai carabinieri ancora in fuga e subito bloccati. Uno dei due, rifiutando di essere identificato e condotto in caserma, ha opposto resistenza ai militari, spintonandoli, mentre l’altro mostrava sui vestiti ancora i segni della colluttazione, in particolare le macchie di sangue della vittima.
Entrambi sono stati quindi arrestati e, in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Caserma dei carabinieri di Cesena in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nella giornata odierna e nel corso della quale il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto di entrambi disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g, (per il 24enne) e il divieto di dimora nel Comune di Cesena (per il 30enne).