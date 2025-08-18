Cesena. Stazione ancora teatro di violenze. Due arresti

Nella serata di mercoledì 13 agosto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato due uomini, di nazionalità marocchina, un 30enne e un 24enne, ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di armi bianche e resistenza a pubblico ufficiale.

Erano le 19.30 circa quando, a seguito di una richiesta di intervento al 112, l’equipaggio radiomobile è stato inviato in un bar presente nella zona della stazione ferroviaria, dove era stata segnalata una lite con l’utilizzo di bottiglie di vetro rotte. I militari sono arrivati nell’esercizio commerciale, in pochissimo tempo, essendo da poco transitati nella zona della stazione ferroviaria, oggetto da tempo di mirati servizi di vigilanza e controllo disposti dalla Compagnia di Cesena alla luce dei diversi fatti di violenza accaduti.

I militari, arrivati sul posto, hanno riscontrato la presenza di un soggetto con numerose ferite sanguinanti, il quale ha riferito che i due individui gli avevano spruzzato sugli occhi uno spray urticante al peperoncino e successivamente l’avevano colpito al volto con una bottiglia di vetro. Infatti la titolare del locale ha mostrato ai militari numerose macchie di sangue, sedie e tavoli rovesciati e un danneggiamento alla vetrata.