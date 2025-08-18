Eccidio Ponte Ruffio, il ricordo del sindaco Gozzoli
News

Eccidio Ponte Ruffio, il ricordo del sindaco Gozzoli

By 18 Agosto 2025 No Comments

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ricorda l’eccidio di Ponte Ruffio: “Oggi ricorre l’81esimo anniversario. Il 18 agosto 1944 otto ragazzi – quasi tutti marinai di stanza a Cesenatico – stavano per unirsi all’ottava Brigata Garibaldi ma vennero rastrellati dai fascisti delle brigate nere che insieme ai nazisti li trucidarono a colpi di mitra” -inizia così il post social.

Eccidio Ponte Ruffio
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

“L’unico che si salvò fu Gino Gusella che ferito ad un braccio si finse morto e raccontò la strage. Ricordare significa vivere” – conclude.

Immagine estrapolata dal post su instagram.

Tags:

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply