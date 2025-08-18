Eccidio Ponte Ruffio, il ricordo del sindaco Gozzoli

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ricorda l’eccidio di Ponte Ruffio: “Oggi ricorre l’81esimo anniversario. Il 18 agosto 1944 otto ragazzi – quasi tutti marinai di stanza a Cesenatico – stavano per unirsi all’ottava Brigata Garibaldi ma vennero rastrellati dai fascisti delle brigate nere che insieme ai nazisti li trucidarono a colpi di mitra” -inizia così il post social.
“L’unico che si salvò fu Gino Gusella che ferito ad un braccio si finse morto e raccontò la strage. Ricordare significa vivere” – conclude.
Immagine estrapolata dal post su instagram.