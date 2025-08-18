Lite per il parcheggio selvaggio, l’intervento della Polizia

Numerosi sono stati anche gli interventi delle volanti in aiuto alle persone in difficoltà; automobilisti rimasti coinvolti in sinistri stradali, persone cadute accidentalmente con la propria bicicletta o a piedi.

In un caso, la volante, transitando in viale Carducci, all’altezza di Villamarina, ha scorto una donna seduta su una panchina, con il viso tra le mani, come se non si sentisse bene. Gli agenti sono quindi scesi dall’autovettura per sincerarsi delle condizioni della donna, una 65enne di Bolzano, apprendendo che di fatto era in corso una lite con la figlia. Di fatto l’intervento si poteva dire concluso visto lo stato delle cose senonché, la figlia della donna, una 38enne, anch’essa di Bolzano, ha apostrofato gli agenti in malo modo perché a suo dire loro non si dovevano immischiare nei fatti personali della sua famiglia, rifiutando, altresì, di farsi identificare. Solo dopo varie insistenze, la donna è tornata a più miti consigli, e si è decisa a fornire le proprie generalità, senza poter evitare, comunque, di essere denunciata all’autorità giudiziaria per essersi rifiutata, a richiesta degli agenti di Polizia, di fornire le proprie generalità.

In un altro caso, la vigilia di Ferragosto la volante, nel suo giro di perlustrazione nella zona di Ponente di Cesenatico, sul lungomare, si è imbattuta in una persona anziana in evidente stato confusionale che vagava in viale Vespucci. Gli agenti si sono immediatamente resi conto che qualcosa non andava e si sono prodigati per prestare il primo soccorso all’anziano, che ha riferito agli agenti di non ricordarsi il suo nome né dove si trovasse. I poliziotti, sempre rassicurando la persona, si sono spesi per cercare di risalire all’identità dell’uomo accorgendosi immediatamente che al collo, lo stesso portava una catenina sulla quale vi era stampato un numero di telefono che è stato immediatamente contattato. E’ stato così possibile rintracciare la moglie dell’anziano, una signora di Cesena 80enne, che portatasi immediatamente sul posto ha potuto riabbracciare il marito, di qualche anno più grande di lei e riaversi dallo spavento. Ha poi raccontato ai poliziotti che lei e il marito si stanno trascorrendo un periodo di villeggiatura a Cesenatico e, poiché quello non era il primo episodio di allontanamento del marito, ha deciso di mettergli una catenina al collo riportante il numero di telefono da chiamare in caso di emergenza.