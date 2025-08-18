Maltrattamenti in famiglia: viola il divieto, arrestato 21enne

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone hanno arrestato un 21enne, per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e per maltrattamenti in famiglia.

Una donna residente a Gambettola, palesemente spaventata e in preda al panico, ha chiamato il numero di emergenza 112, chiedendo l’urgente intervento di una pattuglia nella sua abitazione in quanto si era presentato un familiare – già destinatario del divieto di avvicinamento emesso recentemente dall’Autorità Giudiziaria di Forlì per ripetuti maltrattamenti e violenze nei confronti della donna, al fine di farsi consegnare denaro per acquistare sostanze stupefacenti – il quale batteva ripetutamente e con violenza sul portone di casa, pretendendo di entrare.