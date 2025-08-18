Nuovo salvataggio di una piccola tartaruga
By 18 Agosto 2025 No Comments

Nuovo avvistamento e salvataggio di una piccola tartaruga in stato di difficoltà.

La Fondazione Cetacea di Riccione è intervenuta a poche decine di metri dalla riva di Cesenatico. Nella serata di domenica 17 agosto è stata salvata una piccola tartaruga, con il carapace di 21 centimetri, avvistata all’altezza del bagno Tosca di Ponente.

tartaruga

Si tratta dell’ennesimo caso di recupero di tartarughe debilitate. La causa, che provoca le condizioni di queste tartarughe, è ancora ignota, infatti Fondazione Cetacea ha annunciato una task force con esperti del settore per indagare le motivazioni che provocano questa debilitazione delle tartarughe.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

