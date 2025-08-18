Nuovo salvataggio di una piccola tartaruga

Nuovo avvistamento e salvataggio di una piccola tartaruga in stato di difficoltà.
La Fondazione Cetacea di Riccione è intervenuta a poche decine di metri dalla riva di Cesenatico. Nella serata di domenica 17 agosto è stata salvata una piccola tartaruga, con il carapace di 21 centimetri, avvistata all’altezza del bagno Tosca di Ponente.
Si tratta dell’ennesimo caso di recupero di tartarughe debilitate. La causa, che provoca le condizioni di queste tartarughe, è ancora ignota, infatti Fondazione Cetacea ha annunciato una task force con esperti del settore per indagare le motivazioni che provocano questa debilitazione delle tartarughe.