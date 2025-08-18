Sax Harp Duo ai Notturni alle Conserve: i dettagli

Martedì 19 agosto sarà l’ultima occasione per partecipare ai Notturni alle Conserve. Sul palco naturale della Conserva centrale andrà in scena Sax Harp Duo.
Il Duo propone un repertorio appositamente arrangiato dalla compositrice Alicia Galli, che ripercorre la storia dei generi che hanno caratterizzato il secolo scorso: la musica da film e il musical.
Sax harp condurrà gli ascoltatori verso un mondo sonoro tutto da scoprire all’interno del quale si incontrano tradizione ed innovazione, classicismo e modernità, il tutto presentato dalla grazia di Alice Caradente all’arpa unito all’estro di Giovanni Contri ai saxofoni.
SaxHarp si costituisce nel 2008 con l’intento da parte dei due componenti di combinare le sonorità dei loro strumenti, di origini e tradizioni sicuramente differenti. I timbri si fondono in un’incantevole miscela che porta l’ascoltatore verso una sonorità dal carattere decisamente nuovo: l’indole moderna e la voce vellutata del saxofono ben si adattano alla classe e l’eleganza dell’arpa.
Eseguiranno, tra gli altri, brani di Morricone, Piovani, Bernstein.
Ingresso libero. In caso di maltempo, i concerti di terranno al Teatro Comunale di via Mazzini, 10.
Per informazioni:
Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274.