Sax Harp Duo ai Notturni alle Conserve: i dettagli

Martedì 19 agosto sarà l’ultima occasione per partecipare ai Notturni alle Conserve. Sul palco naturale della Conserva centrale andrà in scena Sax Harp Duo.

Il Duo propone un repertorio appositamente arrangiato dalla compositrice Alicia Galli, che ripercorre la storia dei generi che hanno caratterizzato il secolo scorso: la musica da film e il musical.

Sax harp condurrà gli ascoltatori verso un mondo sonoro tutto da scoprire all’interno del quale si incontrano tradizione ed innovazione, classicismo e modernità, il tutto presentato dalla grazia di Alice Caradente all’arpa unito all’estro di Giovanni Contri ai saxofoni.