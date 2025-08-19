Estate 2025, buoni risultati per il turismo family. Sì al rinnovamento

Falzaresi entra nel merito di quelle che sono le priorità per rilanciare l’industria delle vacanze: “Il Prodotto turistico Romagna deve essere rilanciato, in primo luogo incentivando la ristrutturazione del comparto ricettivo e attuando una innovazione del prodotto stesso, pensando alla competizione con i mercati stranieri. Ci sono ad esempio molte strutture medio piccole che non hanno la forza di sostenere grandi investimenti, ma è possibile sostenere queste aziende alberghiere ed è possibile favorirne gli accorpamenti. Perdere i piccoli alberghi e le pensioni significa perdere delle presenze, con effetti negativi per tutta l’economia. In questo piano di rilancio dobbiamo coinvolgere tutte le categorie e ad esempio in spiaggia dobbiamo prevedere anche delle piscine, nuovi servizi richiesti dai turisti moderni e beach club di qualità. Anche i commercianti, bar, ristoranti e locali, devono essere coinvolti per migliorare l’offerta e consentire alle stesse aziende di avere la necessaria prosperità. Da parte del pubblico è fondamentale migliorare gli aeroporti e i grandi collegamenti viari, ma anche a livello locale si può incidere con la viabilità, i parcheggi e il decoro. La burocrazia è un grande nemico delle imprese ed è giunto il momento di eliminare lo spezzettamento delle competenze degli uffici pubblici e creare uno sportello unico efficace e con personale all’altezza. Fra le priorità c’è la necessità di intercettare investimenti e semplificare le decisioni sulla burocrazia, ragionando in termini di Distretto Turistico, che ha bisogno di strumenti urbanistici innovativi e di programmazione a medio e lungo tempo”.

Gli alberghi e i villaggi della catena Club Family Hotel sono quindici e situati a Riccione, Rimini, Cervia, Milano Marittima e Cesenatico, dove sono dei veri e propri punti di riferimento, per le vacanze con la formula all inclusive con open bar. Complessivamente le camere sono 1.400 e le presenze sono oltre 350mila a stagione. Il presidente Andrea Falzaresi punta su offerte molto accattivanti per le famiglie, come bambini e i ragazzi gratuiti sino a 18 anni, gli ingressi ai parchi (è l’unica catena che offre l’ingresso gratuito a Mirabilandia e Mirabilandia Beach), e tanti servizi inclusi, come ad esempio il medico pediatra sempre a disposizione direttamente in hotel e anche questo gratuito. Fra gli altri servizi innovativi c’è il Dine Around, che permette a tutti gli ospiti di pranzare e cenare anche negli alberghi della catena dove non si soggiorna. Questo consente di visitare liberamente tutta la riviera romagnola, ad esempio passeggiando nel centro di Riccione, facendo shopping a Milano Marittima, visitando il Magazzino del Sale e le saline a Cervia, il Museo della Marineria e il porto canale Leonardesco a Cesenatico.