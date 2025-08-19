Minorenne preso con tirapugni e coltelli

La Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno intensificato i servizi di pattugliamento per la prevenzione e repressione dei reati in genere, in quei luoghi maggiormente oggetto di segnalazioni, per la presenza o il transito da parte di persone dedite alla microcriminalità o all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra i luoghi visitati in questi giorni dagli agenti del Presidio di Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale di Cesenatico, vi è anche la zona della stazione ferroviaria di Cesenatico, con annesso il parchetto limitrofo, e quella di Gatteo a Mare, dove sono stati identificati i passeggeri in arrivo e in partenza con i treni.

Nello specifico, alcune mattine fa, verso mezzogiorno, gli agenti dei due Corpi, giunti sui binari della stazione ferroviaria di Cesenatico, hanno notato una coppia di giovanissimi, chiaramente minorenni, che conversava su di una panchina, accorgendosi dell’immediato cambio di atteggiamento alla vista delle divise. I poliziotti si sono quindi avvicinati con l’intento di procedere alla loro identificazione e alla verifica del possesso di un titolo di viaggio che motivasse la loro presenza in stazione.

Il ragazzo, alla richiesta degli agenti, ha dichiarato di essere sprovvisto di documenti di identificazione e ha assunto un atteggiamento nervoso e scostante, affermando di essere di fretta e di non voler perdere il treno, anche se in quel momento la stazione era deserta. L’atteggiamento, chiaramente elusivo da parte del giovane, ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo, rivolgendo l’attenzione al marsupio, allacciato in vita del ragazzo.

Alla richiesta degli agenti, di mostrare il contenuto del borsello, il minore ha tentato di strapparne la cinghia nel tentativo, probabilmente, di disfarsene, ma il gesto non è passato inosservato ed è stato immediatamente bloccato. Atteso qualche istante, il giovane ha spontaneamente consegnato quanto nascosto all’interno del borsello: un tirapugni metallico e due coltelli a serramanico di cui il giovane, ovviamente, non è stato in grado di giustificarne il motivo del possesso.