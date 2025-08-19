Oltre la politica: l’inedito Matteo Gozzoli si racconta a “Sa dit?”
Oltre la politica: l’inedito Matteo Gozzoli si racconta a “Sa dit?”

Quando il sindaco di Cesenatico suonava il basso o ancora l’esperienza nell’hotel dei genitori a Gatteo Mare fino alla simpatia per Batman e all’organizzazione della spesa al supermercato.
Un Matteo Gozzoli inedito che si racconta nella nuova puntata del podcast Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”.
La nuova puntata, condotta da Giulia Zannetti e prodotta da livingcesenatico.it, sarà online giovedì 21 agosto.

“Sa dit?” è ascoltabile gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

