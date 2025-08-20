“Anime fragili”: lo spettacolo in ricordo di Roberto Lucchi

Bio performer

Matteo Saudino, professore, attivista, youtuber e scrittore, ha collaborato con l’Università di Torino come docente di Istituzioni Politiche. Sul suo canale YouTube, che ha superato i 51 milioni di visualizzazioni, affronta la filosofia e la storia come strumenti per riflettere sulla società e la politica, sostenendo che “fare filosofia è un atto di ribellione”. Partecipa regolarmente a festival, tiene conferenze e seminari di filosofia in tutta Italia e si occupa di formazione per enti pubblici e imprese private. Nel 2024 ha debuttato con il suo primo spettacolo teatrale, Vite Ribelli, che racconta le storie di pensatori come Ipazia, Democrito, Giordano Bruno, Olympe de Gouges e Socrate. Nel 2025 presenterà un nuovo progetto con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase: Filosofà – Disquisizioni comiche da divano, uno spettacolo interattivo che coinvolgerà il pubblico in modo unico.

Giua è una cantautrice e musicista italiana premiata con Lunezia, Castrocaro, Musicultura e il Festival de Cançó Barnasants di Barcellona. Finalista al Festival di Sanremo Giovani nel 2008, ha all’attivo sei dischi, tra cui Piovesse sempre così (2019) e Retablos (2025). Ha collaborato con artisti come Riccardo Tesi, Fausto Mesolella e Adriana Calcanhotto e ha lavorato con Neri Marcorè in Quello che non ho e La buona novella, uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André. Fondatrice del Coro Popolare della Maddalena, ha anche lanciato il progetto “Parkinsong” con l’Ospedale San Martino di Genova, un coro per i malati di Parkinson. Giua ha scritto le musiche di Maria Stuarda per il Teatro Nazionale di Genova e ha collaborato con il Gnu Quartet per un vinile in edizione limitata. Nel 2025 ha pubblicato Retablos insieme a Riccardo Tesi, un disco live che celebra la loro lunga amicizia musicale.