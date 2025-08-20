Cdp sostiene il restyling dei lungomari italiani

Cassa Depositi e Prestiti ha avviato un ampio programma di investimenti da 1,2 miliardi di euro per supportare i Comuni nella riqualificazione degli spazi pubblici sul mare: passeggiate, piste ciclabili, aree verdi e zone pedonali.
Il progetto (come riportato da La Repubblica) guarda alla sostenibilità, con l’impiego di materiali locali e soluzioni a basso impatto, e punta a migliorare accessibilità, mobilità dolce e inclusione sociale.
L’intervento interessa tutta la penisola. A Cesenatico, con 3,6 milioni di euro, sono stati finanziati i lavori di rinnovamento del lungomare: percorsi ciclopedonali, aree protette e nuove connessioni con la spiaggia, anche come difesa dalle mareggiate.