Cdp sostiene il restyling dei lungomari italiani

Cassa Depositi e Prestiti ha avviato un ampio programma di investimenti da 1,2 miliardi di euro per supportare i Comuni nella riqualificazione degli spazi pubblici sul mare: passeggiate, piste ciclabili, aree verdi e zone pedonali.

Il progetto (come riportato da La Repubblica) guarda alla sostenibilità, con l’impiego di materiali locali e soluzioni a basso impatto, e punta a migliorare accessibilità, mobilità dolce e inclusione sociale.