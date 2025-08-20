Dalla Germania a Cesenatico: Cut Lounge compie 20 anni

E’ un traguardo a cifra tonda quello di Luigi Iacurto, titolare di Cut Lounge a Cesenatico: 20 anni di attività!

Tutto comincia nel lontano 2004 quando, “dalla Germania, dove sono nato, ho deciso di trasferirmi e sono andato a vivere a Cervia. Mi sono così messo alla ricerca di un locale adeguato per svolgere la professione di parrucchiere sia per uomo che per donna. Fino a quando ho trovato un negozio a Cesenatico a sua volta chiuso da vent’anni – c’era prima un gommista”, esordisce Luigi.

“Ho quindi inaugurato il mio locale nel 2005 e sono partito con difficoltà linguistiche, non mi conosceva nessuno e non avevo clienti… In Germania svolgevo già questo mestiere: nel mio paese, una volta conseguito il diploma, ho frequentato un’accademia universitaria. Per tutte le attività artigianali, infatti, è requisito necessario per poter aprire la partita iva e avviare così la professione”, prosegue il titolare di Cut Lounge.