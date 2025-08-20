Dalla Germania a Cesenatico: Cut Lounge compie 20 anni

E’ un traguardo a cifra tonda quello di Luigi Iacurto, titolare di Cut Lounge a Cesenatico: 20 anni di attività!
Tutto comincia nel lontano 2004 quando, “dalla Germania, dove sono nato, ho deciso di trasferirmi e sono andato a vivere a Cervia. Mi sono così messo alla ricerca di un locale adeguato per svolgere la professione di parrucchiere sia per uomo che per donna. Fino a quando ho trovato un negozio a Cesenatico a sua volta chiuso da vent’anni – c’era prima un gommista”, esordisce Luigi.
“Ho quindi inaugurato il mio locale nel 2005 e sono partito con difficoltà linguistiche, non mi conosceva nessuno e non avevo clienti… In Germania svolgevo già questo mestiere: nel mio paese, una volta conseguito il diploma, ho frequentato un’accademia universitaria. Per tutte le attività artigianali, infatti, è requisito necessario per poter aprire la partita iva e avviare così la professione”, prosegue il titolare di Cut Lounge.
“Negli anni ho più volte ristrutturato il locale che oggi ha trovato la sua identità nello stile vintage. Ho puntato sulla professionalità – costanti sono i corsi di aggiornamento/ricerca del prodotto in continua evoluzione – e cordialità prendendomi il tempo necessario per ciascun cliente. Ci sono poi, periodi e periodi, diciamo che anche in quelli più difficili quello che ho sempre fatto è stato mettere l’obiettivo davanti”, risponde soddisfatto Luigi alla domande se esiste un segreto per arrivare a questo traguardo.
“Il futuro lo vedo positivo, si tratta di una crescita continua. Rifarò il look al locale nei prossimi mesi, mantenendo l’impronta vintage”, conclude Luigi.