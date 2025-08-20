Situazione maltempo: l’aggiornamento in tempo reale arriva dal primo cittadino di Cesenatico attraverso un post social.

“Sul territorio comunale sono caduti oltre 60mm di pioggia in meno di un quarto d’ora con raffiche di vento superiori a 70 km/h. Gli agenti della Polizia Locale, i tecnici di Cesenatico Servizi e i volontari di Radiosoccorso stanno monitorando il territorio in cui sono segnalate diverse criticità. Al momento i sottopassi sono tutti percorribili”.

A queste dichiarazioni si aggiunge che, al momento, sono le fogne lungo il porto canale a non ricevere l’acqua.