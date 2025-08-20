Situazione maltempo: l’aggiornamento in tempo reale arriva dal primo cittadino di Cesenatico attraverso un post social.
“Sul territorio comunale sono caduti oltre 60mm di pioggia in meno di un quarto d’ora con raffiche di vento superiori a 70 km/h. Gli agenti della Polizia Locale, i tecnici di Cesenatico Servizi e i volontari di Radiosoccorso stanno monitorando il territorio in cui sono segnalate diverse criticità. Al momento i sottopassi sono tutti percorribili”.
A queste dichiarazioni si aggiunge che, al momento, sono le fogne lungo il porto canale a non ricevere l’acqua.
Gozzoli conclude il post così: ” vi terremo aggiornati con l’evolversi della situazione”.
A distanza di pochi minuti l’aggiornamento arriva attraverso il sito ufficiale del Comune di Cesenatico che precisa del rientro della situazione anche se permangono criticità diffuse sul territorio.
Si legge: “I tecnici stanno predisponendo la chiusura di via Colombo (zona Colonie). Registriamo anche criticità nella cona del mercato ittico. Ci sono diverse segnalazioni per la pubblica illuminazione e i tecnici di Edison sono già operativi. Per segnalazioni utilizzare sempre il numero 800.978.47“.
Immagine estrapolata dal post social.