RomagnaBanca, sterzata sulla transizione energetica: ecco come

RomagnaBanca Credito Cooperativo presenta una nuova linea di finanziamenti a condizioni vantaggiose per imprese, enti locali e cittadini che vogliono aderire o stanno già partecipando a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), con l’obiettivo di installare impianti fotovoltaici e produrre energia pulita.

L’iniziativa sostiene concretamente la diffusione delle energie rinnovabili sul territorio, promuovendo un modello sostenibile e condiviso di produzione e consumo dell’energia. Il finanziamento può coprire l’intero investimento per la realizzazione degli impianti, inclusa la quota di contributo a fondo perduto prevista dal Bando CER (scadenza 30 novembre 2025) per imprese e cittadini residenti in Comuni con meno di 50.000 abitanti, con spread pari a zero.

Questa formula permette anche di anticipare i contributi pubblici, rendendo più semplice la pianificazione economica delle CER. Le condizioni prevedono flessibilità nella durata, tempi rapidi di erogazione e assistenza specializzata in ogni fase del progetto.