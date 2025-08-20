Si Fest: ultimi giorni per il Premio Marco Pesaresi

Il Premio Pesaresi, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con Savignano Immagini aps, è aperto a tutti i fotografi di ogni età e nazionalità. La partecipazione è gratuita.

Mai come quest’anno è importante individuare una narrazione che consenta a tutti noi di avere uno sguardo nuovo sulla realtà, di andare oltre le apparenze e dritto alla verità. Nel ricordare la figura unica di Marco Pesaresi, la sua sensibilità e lucidità, il concorso si propone di esaltare e promuovere progetti che denotino la stessa onestà con la quale Marco ha ritratto il mondo e la vita intorno a lui.

Le fotografie candidate al Premio, raccolte in portfolio, dovranno preferibilmente trattare una singola tematica, capace di suggerire un progetto fotografico che l’autore intende portare a termine grazie al finanziamento del Premio, del valore di 5000 euro. Il vincitore sarà individuato da una giuria qualificata e proclamato durante la 34esima edizione del Festival a settembre 2025, il progetto verrà esposto a SI FEST 2026.

La scadenza per la partecipazione è fissata a lunedì 25 agosto 2025. Il bando e le modalità di partecipazione sono visibili sul sito www.sifest.it.