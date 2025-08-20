Stop alle telefonate (spam)

E’ scattato ieri, martedì 19 agosto, il primo blocco automatico contro lo spoofing ovvero la pratica con la quale call center e truffatori falsificano il numero del chiamante per ingannare gli utenti.

L’obiettivo della nuova misura è quella di ridurre il fenomeno del telemarketing aggressivo e limitare le frodi telefoniche.

Il tutto è introdotta da Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e realizzata con gli operatori telefonici. In questa prima fase, la misura adottata, è relativa alle utenze che chiamano dall’estero.