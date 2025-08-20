Stop alle telefonate (spam)
News

Stop alle telefonate (spam)

By 20 Agosto 2025 No Comments

E’ scattato ieri, martedì 19 agosto, il primo blocco automatico contro lo spoofing ovvero la pratica con la quale call center e  truffatori falsificano il numero del chiamante per ingannare gli utenti.

L’obiettivo della nuova misura è quella di ridurre il fenomeno del telemarketing aggressivo e limitare le frodi telefoniche.

Il tutto è introdotta da Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e realizzata con gli operatori telefonici. In questa prima fase, la misura adottata, è relativa alle utenze che chiamano dall’estero.

spoofing
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Il sistema, in sostanza, intercetterà le telefonate che sembrano arrivare da prefissi nazionali come lo “02” di Milano e lo “06” di Roma, che in realtà sono avviate da reti straniere.

In queste circostanze, la chiamata sarà bloccata direttamente dall’operatore senza la necessità di installare applicazioni e/o dispositivi ad hoc.

Il prossimo 19 novembre scatterà la seconda fase dedicata ai numeri mobili italiani.

Tags:

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply