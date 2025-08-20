Stop alle telefonate (spam)

E’ scattato ieri, martedì 19 agosto, il primo blocco automatico contro lo spoofing ovvero la pratica con la quale call center e truffatori falsificano il numero del chiamante per ingannare gli utenti.
L’obiettivo della nuova misura è quella di ridurre il fenomeno del telemarketing aggressivo e limitare le frodi telefoniche.
Il tutto è introdotta da Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e realizzata con gli operatori telefonici. In questa prima fase, la misura adottata, è relativa alle utenze che chiamano dall’estero.
Il sistema, in sostanza, intercetterà le telefonate che sembrano arrivare da prefissi nazionali come lo “02” di Milano e lo “06” di Roma, che in realtà sono avviate da reti straniere.
In queste circostanze, la chiamata sarà bloccata direttamente dall’operatore senza la necessità di installare applicazioni e/o dispositivi ad hoc.
Il prossimo 19 novembre scatterà la seconda fase dedicata ai numeri mobili italiani.