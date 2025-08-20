Voci da Gaza, l’evento dedicato all’ascolto
Eventi e CulturaNews

Voci da Gaza, l’evento dedicato all’ascolto

By 20 Agosto 2025 No Comments

“Voci da Gaza. Ascoltare, capire, condividere, partecipare”: questo l’evento in programma giovedì 21 agosto (ore 18) al bagno Crash Landing 49, sul lungomare di Levante.

Una serata dedicata alla comprensione con gli interventi di Emergency, Rimini4Gaza, Stop the Silence, Educaid, la partecipazione di Amnesty International (Rimini-Cesena) e la collaborazione di Assopace Palestina.

Palestina
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Dopo gli interventi in programma e la proiezione di un video, sarà organizzato un buffet solidale.

Inoltre, per chi volesse volesse approfondire, sarà presente uno spazio libri di Cartamarea. Infine Amnesty International presenterà le proprie campagne e iniziative legate alla Palestina.

Tutti i proventi della serata saranno destinati alla causa palestinese.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà a Palazzo del Turismo.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply