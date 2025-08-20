Voci da Gaza, l’evento dedicato all’ascolto

“Voci da Gaza. Ascoltare, capire, condividere, partecipare”: questo l’evento in programma giovedì 21 agosto (ore 18) al bagno Crash Landing 49, sul lungomare di Levante.
Una serata dedicata alla comprensione con gli interventi di Emergency, Rimini4Gaza, Stop the Silence, Educaid, la partecipazione di Amnesty International (Rimini-Cesena) e la collaborazione di Assopace Palestina.
Dopo gli interventi in programma e la proiezione di un video, sarà organizzato un buffet solidale.
Inoltre, per chi volesse volesse approfondire, sarà presente uno spazio libri di Cartamarea. Infine Amnesty International presenterà le proprie campagne e iniziative legate alla Palestina.
Tutti i proventi della serata saranno destinati alla causa palestinese.
In caso di maltempo, l’evento si svolgerà a Palazzo del Turismo.