L’estate è ancora qui: prossimi eventi in Romagna

Il cuore dell’estate culturale di Rimini batte forte con il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, in programma dal 22 al 27 agosto 2025 alla Fiera di Rimini. Un evento internazionale che da quasi mezzo secolo riunisce visitatori da ogni parte del mondo proponendo incontri, mostre e spettacoli sotto il titolo ispirato a T.S. Eliot “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. La musica resta protagonista all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi di Castel Sismondo, dove dal 29 al 31 agosto torna la rassegna “Rim – Rimini in Musica”: tre giorni in cui grandi nomi della scena nazionale e nuovi talenti si alternano in un cartellone che conferma la città come punto di riferimento per la musica dal vivo. A completare il panorama culturale, da giugno a ottobre si svolge “Rimini, musica, cultura e anni Ottanta”, che celebra i 40 anni dall’uscita di Rimini di Pier Vittorio Tondelli con concerti, mostre e proiezioni, tra cui spicca, il 29 agosto, il concerto di Midge Ure, storica voce degli Ultravox, alla Corte degli Agostiniani.

A Riccione il 24 agosto si tiene il suggestivo appuntamento con Albe in Controluce, in cui Cesare Picco reinterpreta il celebre Köln Concert di Keith Jarrett. Fino al 5 ottobre, Villa Mussolini ospita la mostra fotografica “Mare Magnum”, con le immagini di grandi fotografi Magnum Photos, da Ferdinando Scianna a Martin Parr, che raccontano la vita in spiaggia come specchio dell’umanità.

Suggestioni e magie il 25 e 26 agosto nel borgo di San Leo con AlchimiAlchimie, rievocazione dedicata al Conte di Cagliostro: spettacoli di strada, mercatini e il suggestivo “Incendio della Fortezza” rendono l’atmosfera unica e incantata.

Dal 27 al 31 agosto Santarcangelo di Romagna celebra il cinema indipendente con Nòt Film Fest, festival internazionale che richiama registi e produttori da tutto il mondo.

Non mancano gli appuntamenti dedicati al gusto e alla tradizione. A Coriano, il 30 e 31 agosto, si celebra il Sangiovese Street Festival, con vino e gastronomia del territorio, musica e spettacoli.

A Cattolica, il 22 agosto, Piazza Primo Maggio ospita il concerto dei Santa Balera, giovane orchestra del liscio che interpreta con entusiasmo la tradizione musicale romagnola.

A Bellaria Igea Marina il 23 e 24 agosto, sul porto canale, torna Il Gusto del Porto, con piatti tipici marinari cucinati dai pescatori e accompagnati da musica e spettacoli.

Fino al 2 settembre prosegue la rassegna teatrale Mille e una notte in Valconca, che quest’anno porta in scena le novelle del Decamerone nei borghi della valle, in un intreccio tra storie, luoghi e teatro.