Romagna, fermato un ucraino per il caso Nord Stream

In una nota ufficiale diffusa lo stesso 21 agosto, la procura federale tedesca – competente per i casi di terrorismo – ha reso noto che “il cittadino ucraino Serhii K. è stato catturato dalla polizia italiana nella provincia di Rimini, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo”.

Secondo gli inquirenti tedeschi, “Serhii K. era membro di un gruppo che, nel settembre 2022, collocò ordigni esplosivi lungo i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nei pressi dell’isola danese di Bornholm” e avrebbe avuto un ruolo di coordinamento nell’operazione.

A Berlino, l’unica reazione ufficiale è arrivata dalla ministra della Giustizia Stefanie Hubig, che ha definito l’arresto “un grande successo della procura”.