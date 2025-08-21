“Sa dit?” Matteo Gozzoli dalla musica alla spesa 2.0

Nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”, con ospite il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.
Bando alla politica e alle interviste più istituzionali, ecco il racconto di un primo cittadino inedito, dietro le quinte della fascia tricolore: di quando suonava il basso, del primo stipendio e dell’organizzazione della spesa al supermercato 2.0. Sono solo alcune delle curiosità e degli aneddoti raccontati da Matteo Gozzoli.
Ecco l’intervista nel podcast condotto da Giulia Zannetti e prodotto da livingcesenatico.it. Buon ascolto!
“Sa dit?” è ascoltabile gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.