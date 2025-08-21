Scuola Aldini, la replica di FDI: “Basta scaricabarile”

“La stessa amministrazione comunale – proseguono i due rappresentanti di Fratelli d’Italia – e l’assessore Conti, che oggi scarica il proverbiale barile sul Governo, hanno confermato quanto abbiamo appena sostenuto nella risposta all’interrogazione che come FDI avevamo presentato lo scorso giugno. Il PD farebbe meglio ad informarsi sulle questioni locali, prima di intervenire polemicamente evitando, come suo solito, ogni assunzione di responsabilità: è evidente che le scelte relative alla scuola per l’infanzia Mirca Aldini sono state assunte a livello territoriale, e nulla hanno a che fare con le politiche del Governo. Ed è altrettanto evidente che – finché la vicenda non ha attratto politicamente le attenzioni della stampa – FdI è stato l’unico partito a schierarsi apertamente e chiaramente con le famiglie dei bambini ai quali è stata negata l’attivazione del tempo pieno”.

“Noi di Fratelli d’Italia – chiosano Pestelli e Zarrelli – continueremo a impegnarci in favore della continuità educativa, del diritto allo studio e delle politiche per la genitorialità. Lo conferma la nostra prima richiesta alle istituzioni di intervenire sulla vicenda. La Regione, al contrario, ha mantenuto la condotta alla quale ci ha abituati, scaricando le proprie responsabilità senza nemmeno conoscere la realtà dei fatti”.