Torna il Ju Ju Memorial, ecco il programma

Sabato 23 agosto (ore 21) sul palco di piazza Spose dei Marinai andrà in scena il pentagramma della ventitresima edizione del Ju Ju Memorial, un appuntamento musicale di risonanza nazionale. I musicisti ospiti omaggeranno in diverse formazioni Giulio Capiozzo, artista la cui presenza ancora oggi è viva grazie alla sua musica e alla pulsazione del suo drumming. Sull’onda dei “tempi dispari”, cifra del batterismo di Capiozzo, il programma vedrà un alternarsi di artisti che hanno condiviso momenti di vita, umana e musicale, con Giulio, accanto ad amici che Christian Chicco Capiozzo, anima del Ju Ju, ogni anno invita a Cesenatico per questo appuntamento.
L’evento si inserisce nel cartellone di Ribalta Marea e vede il patrocinio e il contributo del Comune di Cesenatico e la collaborazione con la fondazione La Nuova Famiglia.
Gli artisti.
Antonio Faraò – “eklektik” – (Antonio Faraò, Roberta Gentile, Federico Malaman, Luca Pasqua, Chicco Capiozzo).
Ares Tavolazzi & Stefano Cocco Cantini – “tribute to Coltrane” – (Ares Tavolazzi, Stefano Cocco Cantini, Alfonso Santimone, Chicco Capiozzo).
Giulio Campagnolo & the jazz funkers – (Giulio Campagnolo, Piero Bittolo Bon, Andrea Pimazzoni, Federico Pierantoni, Adam Pache).
Stevie Biondi & Chicco Capiozzo band – (Stevie Biondi, Mecco Guidi, Daniele Santimone, Chicco Capiozzo).
A questi artisti, come in ogni passata edizione, potranno aggiungersi altri ospiti.
La serata sarà presentata da Alberto Antolini.
Il programma si svilupperà in quattro set, mentre l’accesso a piazza Spose dei Marinai è libero.
In caso di maltempo il concerto avrà luogo al teatro comunale di Cesenatico, in via Mazzini 10, con ingresso gratuito.
Info Ufficio Cultura – via Armellini 18, Cesenatico, dalle ore 10 alle 12 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) tel. 0547 79274.