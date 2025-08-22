Al via la nuova stagione di allenamenti per il Basket CerviaCesenatico
Al via la nuova stagione di allenamenti per il Basket CerviaCesenatico

Si chiude una stagione e ne inizia un’altra per il Basket CerviaCesenatico. A partire da lunedì 25 agosto riprendono infatti gli allenamenti dei vari gruppi: ricominceranno prima i più grandi e a seguire i più giovani.

La prossima settimana, intanto, precisamente venerdì 29 agosto, si concluderà il Centro Estivo, al quale hanno partecipato circa 50 ragazzini a settimana: in totale circa 550 presenze nell’arco dell’estate, con coinvolgimento 130 ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Basket CerviaCesenatico

L’annata sportiva 2024-2025 va in archivio dunque con ottimi numeri e anche diversi significativi successi, sia di squadra che per alcuni atleti di spicco. In particolare, Mario Focaccia ha vinto il Memorial Fabbri con la selezione dell’Emilia Romagna, e David Bonomi ha raggiunto la finale 3°/4° posto agli Europei under 16.

Inoltre, la squadra 2014 ha vinto il campionato Esordienti (2013); e la squadra 2011 ha raggiunto la finale del Trofeo Emilia Romagna.

Tutti ottimi presupposti per sperare in una nuova stagione sportiva ricca di altrettante soddisfazioni.

Anna Budini

