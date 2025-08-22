Carabinieri, controlli straordinari nel territorio

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché delle Stazioni di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Gambettola e il supporto dei carabinieri del 13 Nucleo Elicotteri di Forlì, per prevenire i reati in genere e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti.

I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di tre persone, in particolare:

un uomo e una donna per “tentato furto aggravato”, poiché sorpresi, a Cesenatico, nel tentativo di impossessarsi di una bicicletta, che è stata immediatamente recuperata e restituita all’avente diritto dai carabinieri intervenuti sul posto;

– un uomo per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché sorpreso nel territorio di San Mauro Pascoli, a cedere due dosi di cocaina – sottoposte a sequestro penale – a due giovani nei confronti dei quali si è proceduto amministrativamente (ossia segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di stupefacenti).