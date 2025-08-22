Da settembre ripartono i lavori sul molo di Levante

Dalla fine di settembre – una volta terminata la stagione estiva – riprenderanno i lavori sul molo di Levante che si concentreranno sulla parte terminale della banchina dopo il completamento del muretto antiesondazione di 96 centimetri realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante la Baia.

Le operazioni sono state sospese durante i mesi estivi per garantire la sicurezza di cittadini e turisti durante i mesi di maggior afflusso e ricominceranno con la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di Molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di 1.500.000,00 di euro che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.