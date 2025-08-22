Da settembre ripartono i lavori sul molo di Levante
Dalla fine di settembre – una volta terminata la stagione estiva – riprenderanno i lavori sul molo di Levante che si concentreranno sulla parte terminale della banchina dopo il completamento del muretto antiesondazione di 96 centimetri realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante la Baia.

Le operazioni sono state sospese durante i mesi estivi per garantire la sicurezza di cittadini e turisti durante i mesi di maggior afflusso e ricominceranno con la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di Molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di 1.500.000,00 di euro che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.

porto cesenatico esate

“In estate sarebbe stato pericoloso continuare a lavorare con mezzi pesanti in azione e la spiaggia piena di turisti così come il Molo e tutta la zona circostante. Dalla fine di settembre riprenderemo le operazioni per completare questa importante opera dopo il completamento del muso antiesondazione”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

