News

Jerry Calà e l’estate indimenticabile a Cesenatico: “Mi sarei sotterrato”

In un’intervista al Corriere della Sera, Jerry Calà ha ricordato un episodio giovanile accaduto a Cesenatico, che lui stesso definisce la sua “estate più rocambolesca”.
L’attore e showman, allora ventenne, racconta di aver conosciuto una bellissima signora svizzera di vent’anni più grande. Tra i due nacque un amore intenso, ma destinato a non durare.

“Alla fine dell’estate – ricorda Calà – lei si presentò a Milano con un anello. Io andai in crisi, riuscii a troncare e lei se ne andò. Preso dal panico, dopo dieci minuti buttai l’anello dalla finestra, ma sbagliai i calcoli e finì proprio accanto a lei, che era rimasta lì sotto. Alle finestre c’erano gli altri Gatti di Vicolo Miracoli che sogghignavano. Mi sarei sotterrato”.

Un ricordo che unisce leggerezza, ironia e un pizzico di nostalgia, e che lega indissolubilmente l’artista a Cesenatico, scenario di un’estate che non ha mai dimenticato.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

