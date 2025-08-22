Jerry Calà e l’estate indimenticabile a Cesenatico: “Mi sarei sotterrato”

“Alla fine dell’estate – ricorda Calà – lei si presentò a Milano con un anello. Io andai in crisi, riuscii a troncare e lei se ne andò. Preso dal panico, dopo dieci minuti buttai l’anello dalla finestra, ma sbagliai i calcoli e finì proprio accanto a lei, che era rimasta lì sotto. Alle finestre c’erano gli altri Gatti di Vicolo Miracoli che sogghignavano. Mi sarei sotterrato”.

Un ricordo che unisce leggerezza, ironia e un pizzico di nostalgia, e che lega indissolubilmente l’artista a Cesenatico, scenario di un’estate che non ha mai dimenticato.