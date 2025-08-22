Rubato il defibrillatore in piazza Costa

Un furto o una bravata che ha un sapore più amaro di tanti altri. E’ quello che è successo in piazza Andrea Costa a Cesenatico, dove ignoti hanno rubato il defibrillatore, donato alcuni anni fa dal Rotary Club Cesenatico Mare, insieme all’associazione Bambini al Primo Posto.
“Non è un giocattolo, si tratta di un defibrillatore, messo a disposizione per chi ne avesse bisogno e può salvare la vita – è l’appello di William Spinelli dell’associazione Bambini al Primo Posto – Chiunque lo avesse portato via, lo pregherei di riportarlo al proprio posto”.
Nella foto la donazione del defibrillatore.