Rubato il defibrillatore in piazza Costa

“Non è un giocattolo, si tratta di un defibrillatore, messo a disposizione per chi ne avesse bisogno e può salvare la vita – è l’appello di William Spinelli dell’associazione Bambini al Primo Posto – Chiunque lo avesse portato via, lo pregherei di riportarlo al proprio posto”.

Nella foto la donazione del defibrillatore.