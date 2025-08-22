Rubato il defibrillatore in piazza Costa
22 Agosto 2025

Un furto o una bravata che ha un sapore più amaro di tanti altri. E’ quello che è successo in piazza Andrea Costa a Cesenatico, dove ignoti hanno rubato il defibrillatore, donato alcuni anni fa dal Rotary Club Cesenatico Mare, insieme all’associazione Bambini al Primo Posto.

inaugurazione piazza Costa defibrillatore

“Non è un giocattolo, si tratta di un defibrillatore, messo a disposizione per chi ne avesse bisogno e può salvare la vita – è l’appello di William Spinelli dell’associazione Bambini al Primo Posto – Chiunque lo avesse portato via, lo pregherei di riportarlo al proprio posto”.

Nella foto la donazione del defibrillatore.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

