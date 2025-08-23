“Bagnarola in festa”: il quartiere ti aspetta!

Il quartiere di Bagnarola si prepara ad accogliere la sua terza edizione di “Bagnarola in Festa“, un evento tanto atteso che unisce divertimento, tradizione e senso di comunità.
Organizzato quest’anno nella location d’eccezione del campo sportivo di Bagnarola (su via Cesenatico), l’evento si propone di mantenere vivo lo spirito dei quartieri della nostra città.
La festa, in programma per sabato 6 settembre, darà il via alle 18:30 con gli stand gastronomici che apriranno le loro porte, offrendo un ricco e variegato menu che soddisferà tutti i palati. Il primo stand sarà a tema pesce gestito dai Pescatori a Casa Vostra con un menù fisso a base di antipasto di vongole, risotto alla marinara e fritto di pesce a 27€ a persona; il secondo stand sarà invece allestito e gestito dai giovani ragazzi di ACG Bagna che prepareranno piatti di terra quali piadina con salsiccia e cipolla ma anche hot dog e patatine fritte, oltre che lo stand di bibite curato dal Circolo ACLI di Bagnarola.
Durante la festa sarà inoltre presente il gelato di “gelato lab” di Andrea Pesaresi, oltre che tanti giochi, truccabimbi e attività organizzate sempre da ACG Bagna per i più piccoli.
Ma non è tutto. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, la musica dal vivo del gruppo “Over the Pops” accompagnerà gli ospiti durante tutta la serata, regalando loro momenti di svago, ballo e intrattenimento di alta qualità.
“Bagnarola in Festa torna per la sua terza edizione e non smette mai di rinnovarsi” – dice il presidente del Comitato di Zona di Bagnarola Matteo Cantoni – “Nonostante il grande e duro lavoro necessario per organizzare feste di grandi dimensioni come questa, anche quest’anno ci siamo rimboccati le maniche insieme a tanti bagnarolesi per portare al nostro quartiere una festa che ormai è diventata tradizione, un vero grande momento di aggregazione che appartiene a tutta Bagnarola. Momenti come questo ci ricordano l’importanza dello stare insieme, fianco a fianco, per mantenere vivo quel senso di comunità che ci caratterizza e che tanto sta diventando raro nella società in cui viviamo. Dalla nostra piccola frazione di campagna lanciamo un invito a tutta Cesenatico e al territorio per venirci a trovare sabato 6 settembre e passare insieme una serata di buona cucina, musica dal vivo e giochi insieme a tanti volontari strepitosi.
Voglio ringraziare tutti gli sponsor che, con la loro generosità e attenzione verso il quartiere, rendono la nostra festa possibile” – conclude Cantoni.