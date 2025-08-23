“Bagnarola in festa”: il quartiere ti aspetta!

Durante la festa sarà inoltre presente il gelato di “gelato lab” di Andrea Pesaresi, oltre che tanti giochi, truccabimbi e attività organizzate sempre da ACG Bagna per i più piccoli.

Ma non è tutto. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, la musica dal vivo del gruppo “Over the Pops” accompagnerà gli ospiti durante tutta la serata, regalando loro momenti di svago, ballo e intrattenimento di alta qualità.

“Bagnarola in Festa torna per la sua terza edizione e non smette mai di rinnovarsi” – dice il presidente del Comitato di Zona di Bagnarola Matteo Cantoni – “Nonostante il grande e duro lavoro necessario per organizzare feste di grandi dimensioni come questa, anche quest’anno ci siamo rimboccati le maniche insieme a tanti bagnarolesi per portare al nostro quartiere una festa che ormai è diventata tradizione, un vero grande momento di aggregazione che appartiene a tutta Bagnarola. Momenti come questo ci ricordano l’importanza dello stare insieme, fianco a fianco, per mantenere vivo quel senso di comunità che ci caratterizza e che tanto sta diventando raro nella società in cui viviamo. Dalla nostra piccola frazione di campagna lanciamo un invito a tutta Cesenatico e al territorio per venirci a trovare sabato 6 settembre e passare insieme una serata di buona cucina, musica dal vivo e giochi insieme a tanti volontari strepitosi.

Voglio ringraziare tutti gli sponsor che, con la loro generosità e attenzione verso il quartiere, rendono la nostra festa possibile” – conclude Cantoni.