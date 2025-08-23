“Chi Burdel” torna in festa

Quest’anno, questa grande catena di solidarietà nata quindici anni fa da un gruppo di artigiani, commercianti e amici uniti di Villalta, sarà dedicata a Davide – per tutti “Dade” – un bambino di quasi sei anni affetto da una rarissima mutazione genetica (Kif5c).

Una condizione che rallenta in maniera significativa lo sviluppo cognitivo e motorio: si tratta dell’unico caso riconosciuto in Italia, con appena otto studiati in tutto il mondo occidentale. Dade ha capacità cognitive paragonabili a quelle di un neonato di pochi mesi, con importanti difficoltà comunicative e motorie: non cammina né parla, anche se da poco ha iniziato a sollevarsi in piedi, ostacolato però da problemi di coordinazione ed equilibrio. Comunica con i gesti e con le espressioni del viso, attraverso cui trasmette la sua gioia.

Chi desidera, può partecipare alla rete di solidarietà anche con una donazione diretta all’Iban IT39W0885224002005010081383 (causale: “Una rete per Dade” o semplicemente “Per Dade”).