“Chi Burdel” torna in festa

Oggi (sabato 23 agosto) e domani (domenica 24 agosto) a Villalta si rinnova la due giorni di festa firmata dal gruppo “Chi Burdel”, che – come amano dire loro stessi – hanno scelto come hobby quello di dare una mano ai bambini in difficoltà, spesso colpiti da malattie rare.
Nei padiglioni allestiti nella zona artigianale San Pellegrino, il programma sarà ricco: buona cucina, giochi per i più piccoli, musica dal vivo, balli all’aperto, una lotteria generosa e l’immancabile gara di torte. Tutto avrà inizio dalle 18, quando prenderà il via la festa, che si svolge con il patrocinio del Comune di Cesena e con la collaborazione della Croce Rossa locale.
Quest’anno, questa grande catena di solidarietà nata quindici anni fa da un gruppo di artigiani, commercianti e amici uniti di Villalta, sarà dedicata a Davide – per tutti “Dade” – un bambino di quasi sei anni affetto da una rarissima mutazione genetica (Kif5c).
Una condizione che rallenta in maniera significativa lo sviluppo cognitivo e motorio: si tratta dell’unico caso riconosciuto in Italia, con appena otto studiati in tutto il mondo occidentale. Dade ha capacità cognitive paragonabili a quelle di un neonato di pochi mesi, con importanti difficoltà comunicative e motorie: non cammina né parla, anche se da poco ha iniziato a sollevarsi in piedi, ostacolato però da problemi di coordinazione ed equilibrio. Comunica con i gesti e con le espressioni del viso, attraverso cui trasmette la sua gioia.
Chi desidera, può partecipare alla rete di solidarietà anche con una donazione diretta all’Iban IT39W0885224002005010081383 (causale: “Una rete per Dade” o semplicemente “Per Dade”).