Nuova allerta meteo per temporali

23 Agosto 2025

Nuova allerta meteo, di colore giallo, della Protezione Civile per temporali.

Infatti nelle prossime ore i primi temporali si formeranno su gran parte dell’Appennino spostandosi prevalentemente verso Est – Sud Est, tuttavia qualche nucleo si potrà estendere temporaneamente verso Nord Est giungendo sulle pianure, vicino alle colline, tra Forlì, Cesena e Rimini e tra Modena, Bologna verso la pianura orientale del bolognese e ravennate/basso ferrarese.

Localmente non sono da escludere fenomeni di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e grandinate.

