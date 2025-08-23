Nuova allerta meteo per temporali

Nuova allerta meteo, di colore giallo, della Protezione Civile per temporali.

Infatti nelle prossime ore i primi temporali si formeranno su gran parte dell’Appennino spostandosi prevalentemente verso Est – Sud Est, tuttavia qualche nucleo si potrà estendere temporaneamente verso Nord Est giungendo sulle pianure, vicino alle colline, tra Forlì, Cesena e Rimini e tra Modena, Bologna verso la pianura orientale del bolognese e ravennate/basso ferrarese.