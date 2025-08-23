Punta Marina, nate 51 tartarughe Caretta Caretta

Ad assistere all’evento tantissimi curiosi che hanno immortalato il tutto con tanto di foto.

Dal canto suo Simone D’Acunto, come si legge sul Resto del Carlino, fa presente che “abbiamo realizzato un corridoio in direzione mare, ma è un corridoio chiuso perché il mare di Punta Marina ha i frangiflutti paralleli alla costa e le tartarughine non riuscirebbero a raggiungere il largo. Quando arriveranno al termine del percorso le prenderemo e le porteremo oltre le barriere”.