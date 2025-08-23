Punta Marina, nate 51 tartarughe Caretta Caretta

Al Bagno Susanna di Punta Marina, oggi intorno alle 8, grande emozione: sono nate ben 51 tartarughe Caretta Caretta delle 98 uova che nei giorni precedenti sono state monitorate.
Ad accorgersi del lieto evento il proprietario dello stabilimento Roberto Bettini e i volontari che hanno monitorato il nido. Le operazioni sono state eseguite dai biologi di Cestha, il Centro Sperimentale per la tutela degli Habitat di Marina di Ravenna sotto la guida di Simone D’Acunto.
Cestha, a tal proposito, fa sapere che le restanti uova saranno monitorate per le prossime 72 ore in attesa della schiusa delle altre tartarughe Caretta Caretta.
Ad assistere all’evento tantissimi curiosi che hanno immortalato il tutto con tanto di foto.
Dal canto suo Simone D’Acunto, come si legge sul Resto del Carlino, fa presente che “abbiamo realizzato un corridoio in direzione mare, ma è un corridoio chiuso perché il mare di Punta Marina ha i frangiflutti paralleli alla costa e le tartarughine non riuscirebbero a raggiungere il largo. Quando arriveranno al termine del percorso le prenderemo e le porteremo oltre le barriere”.