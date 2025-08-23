Tartaruga Ermes, una storia con lieto fine

La storia della tartaruga Ermes è la storia di un recupero e di un rilascio particolari. Tutto inizia con la cattura accidentale in una rete di un pescatore a strascico della marineria di Cesenatico, e su questo, nulla di così nuovo.

A rendere la storia diversa dalle altre è l’RX, l’esame diagnostico che il Centro di Recupero Tartarughe e Animali Selvatici Marini di Riccione è solito fare, che ha infatti rilevato un grosso amo: presa a Cesenatico con amo del palangaro derivante ovvero un tipo di pesca per prede di grandi dimensioni come tonno e pesce spada, che non si pratica a Cesenatico.

Ermes è stato così operato nella clinica del Dott. Gaudenzi a Pesaro dal chirurgo veterinario Dott. Nicola Ridolfi.