Maltempo, gli interventi dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Dalle 3 della notte i Vigili del Fuoco sono impegnati sul litorale romagnolo, per ripristinare i danni causati dal maltempo. In particolare sono state colpite le province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena: decine di interventi per soccorrere persone in difficoltà nei sottopassi allagati, rimuovere alberi, cartelloni caduti e diverse operazioni di prosciugamento.
Nel riminense, dove sono giunti rinforzi anche dai Comandi di Forlì, le squadre hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna per una pianta caduta sui binari, all’altezza di Bellaria-Igea Marina.
Nel ravennate i danni più rilevanti si registrano a Cervia e Milano Marittima, dove un forte vento ha provocato la caduta di numerosi alberi su autovetture e strade: in azione squadre locali e una proveniente dal Comando di Ravenna.
Vigili del fuoco al lavoro anche nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli (FC) per piante cadute su linee elettriche e in strada, allagamenti di sottopassi e garage interrati.