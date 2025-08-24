Maltempo, gli interventi dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Dalle 3 della notte i Vigili del Fuoco sono impegnati sul litorale romagnolo, per ripristinare i danni causati dal maltempo. In particolare sono state colpite le province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena: decine di interventi per soccorrere persone in difficoltà nei sottopassi allagati, rimuovere alberi, cartelloni caduti e diverse operazioni di prosciugamento.