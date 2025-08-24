Spiaggia di Cesenatico è pronta: le prove!
Spiaggia di Cesenatico è pronta: le prove!

By 24 Agosto 2025 No Comments

E’ il sindaco Matteo Gozzoli che attraverso un post social aggiorna sulla situazione delle spiagge di Cesenatico a seguito del maltempo.

“Grazie al lavoro degli operatori che non si sono fermati un attimo, la spiaggia di Cesenatico è già pronta e assolata dopo la violenta burrasca di questa mattina” .

“Vi aspettiamo!”- conclude il post.

A questa comunicazione ne segue poco dopo un’altra in merito alla festa di “Chi Burdel”.

Il primo cittadino comunica, in merito, che : “Grazie all’impegno dei tanti volontari questa sera la festa di “Chi Burdel” nella zona artigianale di Villalta si svolgerà regolarmente. Hanno lavorato duramente, e questa sera vi aspettano per un ritrovo di allegria e serenità”.

Le immagini sono estrapolate dal post social.

