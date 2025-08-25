Chi Burdel regalano saturimetro ai volontari Cri

Chi Burdel di Villalta, attivissima realtà che spesso e volentieri si spende per il social con nobilissime cause, non ha mancato di aggiungere una nuova tappa nel suo percorso fatto di solidarietà. Dopo la festa dei giorni scorsi, che era stata messa a dura prova dal maltempo, hanno regalato un saturimetro professionale ai volontari della Croce Rossa di Cesenatico.
Si tratta di uno strumento fondamentale, soprattutto in fase di primo intervento in quanto è in grado di dire quanto ossigeno ci sia nelle arterie di una persona che, ad esempio, ha avuto un malore. Un gesto quello di Chi Burdel che però va a vantaggio della comunità visto che i volontari di Croce Rossa prestano il proprio servizio e la propria competenza a Cesenatico e non solo.