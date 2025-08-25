Chi Burdel regalano saturimetro ai volontari Cri

Si tratta di uno strumento fondamentale, soprattutto in fase di primo intervento in quanto è in grado di dire quanto ossigeno ci sia nelle arterie di una persona che, ad esempio, ha avuto un malore. Un gesto quello di Chi Burdel che però va a vantaggio della comunità visto che i volontari di Croce Rossa prestano il proprio servizio e la propria competenza a Cesenatico e non solo.