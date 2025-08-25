Lo Studio Faggiotto Samorè cerca personale: candidati ora

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè
Lo studio di consulenza del lavoro Faggiotto-Samorè di Cesenatico ricerca per ampliamento proprio organico esperta/o in elaborazione cedolini paga ed adempimenti connessi. Si offre contratto a tempo indeterminato , prospettive di crescita professionale, flessibilità di orario e smart working.
Inviare – solo se in possesso dei requisiti richiesti a raffaella@studiofaggiottosamore.it
Studio Faggiotto Samorè
Viale Raffaello Sanzio, 42 Valverde
Tel. 0547 86414 – info@studiofaggiottosamore.it